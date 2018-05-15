19-летний Шапаренко может дебютировать в сборной Украины в играх с Марокко или Албанией

Игры состоятся в конце мая - начале июня.

19-летний полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко получил вызов в национальную сборную Украины.

Полный список футболистов, которым предстоит готовиться к ближайшим спаррингам, будет объявлен в ближайшее время, сообщает Команда 1 со ссылкой на свои источники.

Ранее наставник национальной команды Андрей Шевченко обнародовал фамилии легионеров, вызванных на сбор.

В 2018 году Шапаренко показывает в составе Динамо качественный футбол. В весенней части текущего сезона он провел за киевлян 22 матча, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

В марте воспитанник мариупольского футбола дебютировал за молодежную сборную Украины и сразу отличился результативным ударом, забив гол в ворота Англии.

Как сообщал УНИАН, 31 мая сборная Украины должна сыграть контрольный поединок против Марокко, а на 2 июня намечена встреча с Албанией.