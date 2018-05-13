Матч Шахтер - Верес состоится, несмотря на отравление 9 футболистов команды из Ровно

Игроки "Вереса" вновь отправились в Харьков.

Команда ровенского Вереса чартерным рейсом вылетела в Харьков на матч с Шахтером.

Об этом сообщает SportArena.

Чартерный рейс отправился в 15:54 из аэропорта Данила Галицкого во Львове.

Напомним, что накануне Верес попросил у Премьер-лиги перенести поединок с Шахтером из-за отравления девятерых футболистов. УПЛ в переносе матча на другую дату отказала. Тем не менее, сегодня утром ровенская команда вернулась из Харькова во Львов, преодолев таким образом за одни сутки 2900 километров.

По словам генерального директора ровенского клуба Андрея Панькива, клуб решил не срывать матч и все же отправить здоровых футболистов сыграть встречу в Харькове.

Начало матча Шахтер — Верес запланировано на 19:30.