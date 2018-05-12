Баранка: Мы не можем допустить сравнения с тем, кто убил миллионы

Председатель Комитета по этике ФФУ оценил слова главного тренера луганской "Зари"

Председатель Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранка прокомментировал сегодняшнее заседание комитета и решение о передаче в Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ "дела Вернидуба".

- Мое виденье: политика, насилие, обидные слова, плохое поведение должны оставаться в стороне от футбола, потому что мы говорим о спорте, как примере для молодежи. Все, кто находится в футболе должны вести себя в соответствии с фейр-плей и пользоваться правилами этики. В ситуации с Вернидубом мы решили передать дело в КДК. Мы всегда готовы принять извинения от тренера и понимаем, что он мог быть зол после матча, который завершился с неприемлемым для его команды счетом. Но мы не можем допустить сравнение с тем, кто убил миллионы. Не нужно смешивать свободу слова в медиа с рупором Гитлера. Это чересчур, - отметил Баранка в комментарии телеканалу "Футбол 1".

Скорее всего, «Заря» будет выступать в Лиге Европы в следующем сезоне. Думаете УЕФА или ФИФА будут счастливы, что участник турнира обвиняет каналы «Футбол» в связи с нацизмом? Я так не думаю.

У нас всего неделя до финала Лиги чемпионов и это шанс показать всему миру, какая Украина прекрасная страна. Мы должны держать марку и успокаивать своими решениями всех. В Италии у нас 22 канала и каждый поддерживает свой клуб, но нельзя переходить черту. Футбол - это футбол. Политика - это политика. Мы будем просить КДК о самом жестком наказании для Вернидуба.

Как сообщал УНИАН, ранее Комитет по этике ФФУ признал поведение тренера "Зари" Юрия Вернидуба неприемлемым. Вернидуб после матча 30-го тура украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтером» (1:2) заявил, что Геббельс был рупором Гитлера, а телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» – рупоры «горняков».

Ранее сообщалось, что «Заря» намерена обратиться в суд за распространение недостоверной информации телеканалом «Футбол 1».