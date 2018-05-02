"Ливерпуль" стал вторым финалистом Лиги чемпионов, став соперником "Реала" в битве за трофей в Киеве

Победа "Ромы" в ответной полуфинальной игре не помогла римлянам одолеть британцев по сумме двух матчей.

В Риме состоялся ответный поединок второй полуфинальной пары Лиги чемпионов сезона-2017/2018. "Рома" принимала "Ливерпуль" и выиграла со счетом 4:2.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

С учетом разгромной победы "Ливерпуля" в первой игре, состоявшейся неделю назад в Англии (5:2), британский клуб оказался сильнее по сумме двух поединков (7:6) и завоевал путевку в финал, составив компанию "Реалу".

"Ливерпуль" более активно начал ответную встречу и - как результат - именно он открыл счет. Мане отличился уже на 9-й минуте.

На 15-й минуте последовал ответ от "Ромы", причем гол оказался максимально курьезным. Защитник гостей Ловрен пытался выбить мяч от своих ворот, но угодил в голову партнера по команде Милнера, рикошетом от которого случился автогол - 1:1.

Уже на 26-й минуте "Ливерпуль" сделал счет 2:1 в свою пользу - отличился Вейналдум.

Во втором тайме "Роме" необходимо было чудо, чтобы выиграть с необходимым счетом. И оно было близко. На 52-й минуте Джеко сравнял счет (2:2), а затем дубль Наинголлана (86-я и 90+4 минуты) позволил "Роме" праздновать пиррову победу - 4:2.

Дальше идет именно "Ливерпуль", который в сумме по итогам двух матчей забил на один гол больше.

Таким образом, 26 мая в финале Лиги чемпионов в Киеве сыграют "Ливерпуль" и "Реал".