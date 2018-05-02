Букмекеры назвали фаворита во втором полуфинале Лиги чемпионов "Рома" - "Ливерпуль"

Сегодня вечером определится соперник "Реала" в финальном матче турнира в Киеве.

Букмекеры опубликовали коэффициенты на ответную игру 1/2 финала Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и английским "Ливерпулем".

Фаворитом, по мнению букмекеров, являются "Волки" - на их победу принимаются ставки в размере 2,5, сообщает "ТСН-Проспорт".

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Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,9. Победа "Ливерпуля", в свою очередь, составляет 2,57.

Отметим, что матч между "Ромой" и "Ливерпулем" начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени. В первой встрече между этими коллективами команда Юргена Клоппа одержала разгромную победу со счетом 5:2.

Отметим, что "Рома" и "Ливерпуль" провели между собой 9 поединков - 3 победы "Ливерпуля", 4 игры выиграла "Рома", еще 2 встречи команды завершили вничью.