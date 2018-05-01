Два клуба Премьер-лиги могут прекратить существование

12:57, 01 мая 2018
Футбол
742
пресс-служба ФК &quot;Верес&quot;

Причиной исчезновения «Вереса» может стать нежелание инвесторов продолжать финансирование клуба, сообщает сайт "Обозреватель". Команда во втором этапе чемпионата Украины потерпела шесть поражений и однажды сыграла вничью.

Читайте такжеНовый президент УПЛ Гримм: Пока рано говорить о каком-то плане возвращения болельщиков на трибуны

Со старта второй части УПЛ «Олимпик» выиграл лишь один из семи матчей – в 23-м туре команда Романа Санжара крупно обыграла "Карпаты" (3:0). С тех пор – четыре поражения и две ничьи. Как следствие – восьмое место с 33-я очками и отрыв от зоны переходных матчей лишь в три очка.

Ранее появилась информация о том, что «Сталь» может не квалифицироваться на участие в чемпионате Украиныв следующем сезоне. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Верес Ровно#Олимпик Донецк УПЛ