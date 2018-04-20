Футболист "Шахтера" Марлос посадил дерево в Харькове

В преддверии матча с «Ворсклой» полузащитник «Шахтера» принял участие в необычной акции

В харьковском Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького на Аллее деревьев Марлос посадил ель.

Мероприятие было приурочено ко Дню окружающей среды, который отмечается в Украине в третью субботу апреля, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Хавбек довольно профессионально орудовал лопатой, признавшись позже, что в детстве часто с отцом работал в саду.

– Это не первый мой опыт посадки деревьев, – говорит 29-летний футболист. – Когда я был еще ребенком, в Бразилии мы часто с отцом трудились в саду. Он очень любит растения. Узнав, что могу поучаствовать в такой акции, сразу согласился, ведь для меня это возможность окунуться в детство.

Как сообщал УНИАН, матч 28-го тура национальной Премьер-лиги «Шахтер» – «Ворскла» состоится 21 апреля в 17:00 на ОСК «Металлист».

Билеты можно приобрести в кассах стадиона, онлайн официальном сайте клуба и с помощью мобильного приложения Shakhtar Tickets, со скидкой в 20 процентов.