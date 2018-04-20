Билеты на финал Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" поступили в продажу

Стоимость билетов: от 50 до 300 грн (билеты категории VIP — 400 и 450 грн).

9 мая 2018 года в 20.30 на стадионе «Днепр-Арена» состоится финальный матч розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона-2017/2018. Соревноваться за главный футбольный трофей страны будут самые рьяные соперники: киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Купить билеты на финал важнейшего клубного соревнования страны можно уже сейчас, сообщает Федерация футбола Украины.

На данный момент их можно приобрести в Интернете (On-line на сайте e-sport.in.ua), а в ближайшее время это можно будет сделать и в кассах «Днепр-Арены».

Стоимость билетов: от 50 до 300 грн (билеты категории VIP — 400 и 450 грн).

Исходя из опыта, который позволил гарантировать высокий уровень безопасности на матчах национальной сборной команды Украины по футболу, билеты на финальный матч розыгрыша Кубка Украины будут именными.

Процедура приобретения билетов:

On-line на сайте e-sport.in.ua

Одно лицо может приобрести не более 4-х билетов.

Для приобретения билетов необходимо ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона и электронный адрес всех лиц, на которых покупаются билеты.

В случае, если билеты покупаются на лицо в возрасте до 16-ти лет, указываются данные свидетельства о рождении.

После совершения процедуры оплаты — на электронный адрес заказчика поступят все именные электронные билеты для каждого лица отдельно.

В кассах стадиона «Днепр-Арена»

Приобрести билеты можно по любым докуметов, удостоверяющий личность. При себе нужно иметь оригинал собственного документа и ксерокопию документов остальных лиц (не более трех), на которых покупаются билеты.

В ФФУ напоминают, что продавать и передавать болельщикам билеты любым иным образом запрещено.

Билеты обмену и возврату не подлежат.

Для входа на стадион необходимо иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность.

При повреждении билетов или возникновении других проблем с доступом на стадион просим обращаться к сервис-центров, расположенных на территории стадиона.

Финал Кубка Украины-2018 между ФК «Динамо» и ФК «Шахтер» состоится 9 мая и начнется в 20.30. Вход на стадион будет открыт с 17.30. А с 18.45 в чаше «Днепр-Арены» начнется концерт.