Игрок "Ворсклы" Чеснаков: на выезде у нас получается трепать нервы "Шахтеру"

Полузащитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата Украины против "Шахтера".

Капитан "Ворсклы" забил победный мяч в матче с Зарей (3:0), в котором полтавчане одержали важнейшую с турнирной точки зрения победу. Теперь судьба бронзовых медалей чемпионата Украины этого сезона в руках подопечных Василия Сачко. Они имеют семиочковое преимущество над конкурентами и постараются его не потерять в ходе финишных баталий.

В субботу команда Чеснакова постарается удивить "Шахтер". О предстоящем сражении в Харькове, победе над "Зарей", денежных вопросах и полтавских традициях Владимир рассказал в интервью Football.ua.

В матче с "Зарей" мы настраивались только на победу, ехали туда только лишь за реваншем. Очень рады, что получилось добыть три очка в матче в Запорожье. Почувствовали, что победа уже никуда не денется после второго гола. Затем стало немного легче играть. Не скажу, что игра далась легко, просто мы реализовали свои моменты, а они – нет, - начал Чеснаков.

Как нам всегда говорили, и травмы быстрее лечатся, когда выигрываешь, и настроение поднимается. В психологическом плане мы одержали важную победу, она, безусловно, придала уверенности на последующие игры.

На замечание о том, что теперь "Ворскла" опережает "Зарю" в турнирной таблице на семь очков и что может помешать команде удержать 3-е место, игрок отметил: "Только мы сами. Если будем выходить с такой же самоотдачей, которая у нас была в матчах с "Мариуполем" и "Зарей", и на последующие игры, то "бронза" от нас никуда не денется, обязательно добьемся поставленной цели".

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А на вопрос, кто все-таки главный соперник Ворсклы в борьбе за "бронзу" на данный момент, заметил: "Наверно "Заря", хотя я бы и "Мариуполь" не сбрасывал со счетов. Сейчас у них будет очное противостояние, посмотрим, кто одержит победу. Не могу сказать, кто из них наш главный конкурент. Есть три команды, которые ведут борьбу за бронзовые медали".

Говоря о календаре Чеснаков сказал: "У нас две домашние игры из пяти. Об удобности календаря на финише можно будет судить только по окончании чемпионата. Если нам удастся взять третье место, значит календарь идеальный. Я считаю, что у Ворсклы вполне хороший календарь на финише".

Отвечая на вопрос о финансовых проблемах в коллективе, Чеснаков отмечает: "В принципе, не скажу, что точка мертвая. Руководители постоянно на связи, говорят с нами, обещают. Все зависит от одного человека – почетного президента. Он обещает погасить задолженность. Остается только верить, ведь ранее он свое слово сдержал – погасил старые долги. Сейчас есть новые задолженности, надеемся, что и их погасят".

А говоря о том, как будет проходить подготовка к матчу с Шахтером, заметил: "Ничего нового. На такие игры и настраивать особо не надо, все прекрасно понимают статус соперника. Секундная расслабленность – и все. Нужно быть максимально собранными все 90 минут".

Последний раз очки у Шахтера в чемпионате Ворскла отбирала в августе 2015 года. На вопрос, куда пропало умение трепать нервы "горнякам", которое было ранее, игрок заметил: "Не скажу, что оно пропало. Да, дома в этом сезоне мы крупно проигрывали Шахтеру. А вот если взять нашу последнюю игру в Харькове, то мы сумели отыграться с 0:2, а решающий гол пропустили в компенсированное ко второму тайму время. А летом мы им проиграли со счетом 1-2, тогда тоже команда Фонсеки забила в концовке встречи. Так что на выезде, думаю, у нас получается трепать нервы Шахтеру.

Говоря о том, что "Шахтеру" не помогут Тайсон и Феррейра и насколько это облегчит задачу команде, капитан "Ворсклы" сказал: "Однозначно, для нас это хорошо, что они пропустят этот матч. Это ведь лидер команды и ее лучший бомбардир. Но в то же время Шахтер — это команда, у которой есть люди, способные достойно заменить тех, кто выпал".

Матч "Шахтер" - Ворскла" состоится в субботу, 21 апреля на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 17.00.