Шевченко свел "Баварию" и "Реал" вместе в полуфинале Лиги чемпионов
14:19, 13 апреля 2018Футбол
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В другом полуфинале встретятся "Ливерпуль" и "Рома".
Андрей Шевченко отправил "Ливерпуль" к "Роме", а "Баварию" - к "Реалу" / REUTERS
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В жеребьевке принял участие посол финального матча Андрей Шевченко. Именно он распределил команды по парам.
Перед процедурой жеребьевки мэр Киева Виталий Кличко провел презентацию украинской столицы как города-хозяина финального матча.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
"Бавария" — "Реал"
"Ливерпуль" — "Рома"
Встречи 1/2 финала Лиги чемпионов намечены на 24-25 апреля и 1-2 мая.
Финал 26 мая примет Киев.
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