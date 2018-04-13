Шевченко свел "Баварию" и "Реал" вместе в полуфинале Лиги чемпионов

В другом полуфинале встретятся "Ливерпуль" и "Рома".

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. В жеребьевке принял участие посол финального матча Андрей Шевченко. Именно он распределил команды по парам. Перед процедурой жеребьевки мэр Киева Виталий Кличко провел презентацию украинской столицы как города-хозяина финального матча. Полуфинальные пары выглядят следующим образом: "Бавария" — "Реал" "Ливерпуль" — "Рома" Встречи 1/2 финала Лиги чемпионов намечены на 24-25 апреля и 1-2 мая. Финал 26 мая примет Киев.

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