Шевченко свел "Баварию" и "Реал" вместе в полуфинале Лиги чемпионов

14:19, 13 апреля 2018
Футбол
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REUTERS

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В жеребьевке принял участие посол финального матча Андрей Шевченко. Именно он распределил команды по парам.

Перед процедурой жеребьевки мэр Киева Виталий Кличко провел презентацию украинской столицы как города-хозяина финального матча.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом: 

"Бавария" — "Реал"

"Ливерпуль" — "Рома"

Встречи 1/2 финала Лиги чемпионов намечены на 24-25 апреля и 1-2 мая.

Финал 26 мая примет Киев.

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