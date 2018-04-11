С "Шахтера" не снимут очки в связи с дисквалификацией Срны

Норма автоматического аннулирования результатов не относится к командным видам спорта, - заявили в Национальном антидопинговом центре Украины.

Заместитель директора Национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек сообщил, что с «Шахтера» не снимут очки в связи с дисквалификацией Дарио Срны.

«Норма автоматического аннулирования результатов не относится к командным видам спорта. Это касается только индивидуальных видов спорта.

Если более двух игроков одновременно протестированы положительно, тогда команда подвергается целевому тестированию всех подряд игроков, и может быть рассмотрен вопрос об аннулировании результата того матча, после которого у игроков был обнаружен этот допинг», – сказал Кручек, которого цитирует "Футбол 24".

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Срок дисквалификации, по решению украинского антидопингового центра, будут исчислять со дня забора пробы, то есть с 22 марта 2017 года. В таком случае, срок дисквалификации хорвата истекает 22 августа 2018 года. К тренировкам игрок может приступить 22 июня.

По этому решению могла быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но, как отметил Кручек, она не поступила.

Контракт Дарио Срны с «Шахтером» истекает в 30 июня 2018 года. О его продлении пока не сообщалось.