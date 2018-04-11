Два украинца попали в список 500 лучших игроков мира авторитетного журнала World Soccer

Виктор Цыганков и Богдан Бутко оказались в списке лучших игроков мира.

Авторитетный британский журнал World Soccer опубликовал список 500 лучших игроков мира на 2018-й год.

В основном. в списке присутствуют игроки команд-участниц предстоящего Мундиаля, но есть и некооторые исключения, сообщает официальный сайт издания.

Так, в список вошли два украинских игрока - Виктор Цыганков (Динамо Киев) и Богдан Бутко (Шахтер Донецк). При этом, Бутко стал первым не бразильским футболистом "Шахтера", который попал в Топ-500.

Аргентина, Бразилия, Германия, Франция, Италия и Испания представлены в рейтинге более чем 20 игроками, тогда как Украина – всего двумя. При этом, никто из легионеров чемпионата Украины в рейтинг не попал.

Что касается клубного представительства, то больше всего в рейтинге игроков Баварии (18), Реала (16), Манчестер Сити (15), Барселоны (14) и Ювентуса (13).

Примечательно, что игроки не расставлены в рейтинге по местам, а приводятся в списке в алфавитном порядке.