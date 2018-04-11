Солистка Харьковского театра оперы и балета исполнит вживую гимн Украины перед матчем "Шахтер" - "Динамо"

11:58, 11 апреля 2018
Футбол
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Антонова исполнит гимн Украины а капелла на стадионе &quot;Металлист&quot; / hatob.com.ua

"Для меня это будет абсолютно новый опыт. Ничего подобного прежде я не делала, а потому с интересом откликнулась на предложение футбольного клуба "Шахтер". Согласилась, не раздумывая, – отметила оперная певица. – Хотя, конечно, немного волнуюсь, даже побаиваюсь. Петь перед таким количеством народа – честь для любого артиста".

Читайте такжеЭкс-игрок "Шахтера" Воробей: Динамо будет сложно отыграть гандикап, матч с Шахтером - решающий в борьбе за чемпионствоПо словам Юлии, прежде гимн Украины она исполняла только в составе хора, сольно сделает это впервые. "Уже провели на стадионе генеральную репетицию. Сначала попробовала, как звучат другие песни, потом – собственно гимн. Акустика абсолютно иная, нежели в театре: эхо идет со всех сторон. И слышимость на всю округу. Мне потом знакомые говорили, которые проходили мимо стадиона, что узнали меня по голосу (с улыбкой). В общем, ощущения необычные".

В "Шахтере" планируют сделать традицией живое исполнение гимна Украины перед каждым домашним матчем "горняков". "Мне сказали, что если эксперимент окажется успешным, ко мне снова обратятся, – говорит Юлия Антонова. – Но я думаю, что всем понравится и я еще с удовольствием спою".

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове 14 апреля.

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