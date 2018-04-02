"Заря" отправится на матч с "Динамо" без 7 футболистов основного состава

15:08, 02 апреля 2018
Футбол
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Юрий Вернидуб / REUTERS

Об этом заявил главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб в интервью программе "Профутбол". 

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"Все, что не убивает, делает сильнее. У нас достаточное количество ребят - выйдем и из этой ситуации. Да, к сожалению, не сыграют два арендованных у "Динамо" (Тымчик и Андриевский), плюс получили карточки Лунев, Силас, Иури и Опанасенко. У других будет шанс показать себя с лучшей стороны", - сообщил Юрий Вернидуб.

Отметим, что также травму получил защитник "Зари" Александр Сваток.

Поединок 26-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" состоится 7 апреля в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Ранее сообщалось, что "Динамо" увезло победу из Мариуполя, а "Заря" крупно уступила "Шахтеру".

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Теги: #Юрий Вернидуб#Заря Луганск