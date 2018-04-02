"Заря" отправится на матч с "Динамо" без 7 футболистов основного состава

7 апреля в матче с "Динамо" в Киеве луганская команда будет ослаблена отсутствием нескольких ведущих игроков.

Следующий матч чемпионата Украины против киевского "Динамо" луганская "Заря" проведет сразу без семерых футболистов освновного состава.

Об этом заявил главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб в интервью программе "Профутбол".

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"Все, что не убивает, делает сильнее. У нас достаточное количество ребят - выйдем и из этой ситуации. Да, к сожалению, не сыграют два арендованных у "Динамо" (Тымчик и Андриевский), плюс получили карточки Лунев, Силас, Иури и Опанасенко. У других будет шанс показать себя с лучшей стороны", - сообщил Юрий Вернидуб.

Отметим, что также травму получил защитник "Зари" Александр Сваток.

Поединок 26-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" состоится 7 апреля в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Ранее сообщалось, что "Динамо" увезло победу из Мариуполя, а "Заря" крупно уступила "Шахтеру".