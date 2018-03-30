Поезд Мариуполь - Киев отправится на час позже из-за футбольного матча

Ранее была перенесена сама игра в Мариуполе.

Исполняющий обязанности председателя «Укрзалізниці» Евгений Кравцов сообщил об изменение в графике поезда Мариуполь – Киев в день матча 25-го тура украинской Премьер-лиги между «Мариуполем» и столичным «Динамо».

«По просьбе «Мариуполя» скорректировали график движения поезда № 84/83 Мариуполь – Киев, написал чиновник в своем Twitter. - 1 апреля, в день матча между «Мариуполем» и «Динамо», его отправления перенесено на час позже. Из Мариуполя в 19:47 (вместо 18:47). В дальнейшем поезд будет курсировать действующему графику», – написал Кравцов.

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Ранее встречу перенесли с 14.00 на 17.00 по просьбе «Мариуполя». Сообщалось, что время начала игры поменяли ради приезда президента Украины Петра Порошенко.

Ультрас «Динамо» жаловались, что поединок перенесли специально, чтобы они не смогли уехать домой.