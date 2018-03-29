Шевченко назвал даты следующих матчей сборной Украины

Следующий тренировочный сбор национальной команды начнется 23 мая.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что команда проведет еще один сбор, в рамках которого сыграет два матча.

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"Мы планируем собрать команду 23 мая. Подготовку проведем в Украине, а матчи сыграем за рубежом. Надеюсь, будет две игры, одна из них - с участником чемпионата мира. С кем именно, скажу только после подписания контракта. По предварительной информации, первый матч проведем 30 мая, а второй - 2 июня", - сказал Шевченко в комментарии сайту "Команда №1".

Напомним, во время мартовского сбора национальная команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и обыграла Японию (2:1).