Шевченко назвал даты следующих матчей сборной Украины
11:22, 29 марта 2018Футбол
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Следующий тренировочный сбор национальной команды начнется 23 мая.
Шевченко назвал даты следующих матчей сборной Украины / zbirna.com
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что команда проведет еще один сбор, в рамках которого сыграет два матча.
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"Мы планируем собрать команду 23 мая. Подготовку проведем в Украине, а матчи сыграем за рубежом. Надеюсь, будет две игры, одна из них - с участником чемпионата мира. С кем именно, скажу только после подписания контракта. По предварительной информации, первый матч проведем 30 мая, а второй - 2 июня", - сказал Шевченко в комментарии сайту "Команда №1".
Напомним, во время мартовского сбора национальная команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и обыграла Японию (2:1).
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