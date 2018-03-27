УЕФА внес кардинальные изменения в регламент матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы

Разрешена четвертая замена в овертайме, а поединки будут начинаться в непривычное время.

УЕФА внес ряд изменений в регламент еврокубковых турниров, которые вступят в силу со следующего сезона.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, с сезона-2018/19 в матчах плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы будет разрешена четвертая замена в овертайме. Раньше это правило было протестировано в матче за Суперкубок УЕФА.

Одним из главных нововведений станет также возможность для клубов-участников плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов регистрировать трех новых игроков после группового этапа без всяких ограничений. УЕФА решил изменить существующее правило, которое запрещало вносить в заявку на турнир футболиста, игравшего за другую команду в еврокубках в текущем сезоне.

Читайте такжеФИФА введет четвертую замену и видеоповторы на ЧМ-2018

Среди других нововведений:

- большая часть матчей группового этапа Лиги чемпионов, а также все поединки плей-офф будут стартовать в 22:00 по киевскому времени. При этом по два матча во вторник и среду во время группового этапа будут начинаться в 19:55;

- матчи группового этапа Лиги Европы будут проводиться в 19:55 и 22:00. С 1/16 финала все встречи будут стартовать в 22:00;

- матч за Суперкубок УЕФА будет начинаться в 22:00. Это касается и Суперкубка-2018, который состоится 15 августа в Таллине.

Как ранее сообщал УНИАН, УЕФА изменил схему выплаты призовых в Лиге чемпионов.