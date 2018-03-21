Голкипер сборной Украины Лунин может стать заменой Буффону в итальянском "Ювентусе"

"Заря" надеется выручить за своего вратаря как минимум 6 миллионов евро.

К голкиперу луганской "Зари" и сборной Украины Андрею Лунину проявляет интерес итальянский "Ювентус".

Об этом в комментарии сайту Calciomercato сообщил футбольный агент Ираклий Хвиделиани.

Луганский клуб, по сведениям источника, оценил голкипера в 6 млн евро.

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"Я получил несколько предложений по Андрею от австрийцев из "Зальцбурга" и "Ювентуса", но пока ничего особенного. "Заря" готова продать вратаря следующим летом, но только если получит хорошее предложение. Минимальная цена за Лунина – 6 млн евро", – сказал Хвиделиани.

Напомним, зимой был очень близок к согласованию контракта с 19-летним украинским вратарем испанский "Реал Сосьедад", однако в последний момент трансфер сорвался.