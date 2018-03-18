Игорь Суркис заинтересован в покупке бухарестского "Динамо" - румынские СМИ
14:11, 18 марта 2018Футбол
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Нынешний владелец "Динамо" (Бухарест) Ионуц Негоица якобы просит за клуб 5 миллионов евро.
Игорь Суркис / matchday.ua
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис может стать владельцем «Динамо» из Бухареста.
Об этом сообщает румынский Sport Total FM с ссылкой на Pro TV.
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Владелец «Динамо» Бухареста Ионуц Негоица просит за клуб 5 млн евро. Сообщается, что в покупке также заинтересованы британские инвесторы.
Экс-игрок киевского и бухарестского «Динамо» Флорин Чернат заявил, что был бы рад, если Суркис приобретет и вложит деньги в развитие румынского клуба.
«У них есть деньги, потому что клуб каждый год играет в Европе», – сказал Чернат.
Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" не пробилось в четвертьфинал Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей "Лацио".
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