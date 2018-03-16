В четвертьфинале Лиги Европы сойдутся испанский "Атлетико" и португальский "Спортинг"

14:11, 16 марта 2018
Футбол
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В Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы / uefa.com

Матч этой стадии турнира пройдут 5 и 12 апреля, сообщает официальный сайт УЕФА.

Полный состав пар четвертьфинала Лиги Европы выглядит следующим образом:

 РБ "Лейпциг" - "Олимпик" (Марсель)

"Арсенал" (Лондон) - ЦСКА (Москва)

"Атлетико" (Мадрид) - "Спортинг"

"Лацио" (Рим) - "Зальцбург"

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Теги: #УЕФА#Лига Европы жеребьевка