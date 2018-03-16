В четвертьфинале Лиги Европы сойдутся испанский "Атлетико" и португальский "Спортинг"
14:11, 16 марта 2018Футбол
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В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.
В Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы / uefa.com
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, где 8 сильнейших команд турнира были распределены на 4 пары.
Матч этой стадии турнира пройдут 5 и 12 апреля, сообщает официальный сайт УЕФА.
Полный состав пар четвертьфинала Лиги Европы выглядит следующим образом:
РБ "Лейпциг" - "Олимпик" (Марсель)
"Арсенал" (Лондон) - ЦСКА (Москва)
"Атлетико" (Мадрид) - "Спортинг"
"Лацио" (Рим) - "Зальцбург"
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