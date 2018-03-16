В четвертьфинале Лиги Европы сойдутся испанский "Атлетико" и португальский "Спортинг"

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, где 8 сильнейших команд турнира были распределены на 4 пары. Матч этой стадии турнира пройдут 5 и 12 апреля, сообщает официальный сайт УЕФА. Полный состав пар четвертьфинала Лиги Европы выглядит следующим образом: РБ "Лейпциг" - "Олимпик" (Марсель) "Арсенал" (Лондон) - ЦСКА (Москва) "Атлетико" (Мадрид) - "Спортинг" "Лацио" (Рим) - "Зальцбург"

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