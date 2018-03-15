Хачериди отказался выйти на замену в матче с "Лацио"

Наставник "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением о матче с итальянским клубом.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич сообщил, что защитник киевлян Евгений Хачериди отказался выходить на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лацио» (0:2).

В конце первого тайма повреждение получил защитник команды Тамаш Кадар. Евгений Хачериди начал переодеваться, однако на поле так и не вышел.

Александр Хацкевич на послематчевой пресс-конференции так объяснил недоразумение:

"Изначально должен был выйти Хачериди, но Женя сказал, что левого центрального защитника он сыграть не сможет".

Что касается Кадара, то повреждение венгерского игрока оказалось серьезным.

"У него достаточно тяжелая травма. Он почувствовал щелчок задней мышцы. Не знаю, на какой период Кадар выбыл, но повреждение у него достаточно серьезное", - сказал Хацкевич.

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Поражение "Динамо" со счетом 0:2 наставник "Динамо" прокомментировал так:

"Исходя из состава «Лацио», мы предполагали агрессивное начало матча со стороны соперника. Но абсолютно согласен, что в дебюте встречи мы слишком низко сели, полностью отдав инициативу сопернику. Контригры у нас не было, выхода из обороны в атаку — тоже. Тем не менее, мы сдержали этот натиск «Лацио», а гол пропустили после стандартного положения. Так что говорить о какой-то боязни я бы не стал — нам просто не хватило опыта международных матчей. Таких поединков в чемпионате у нас очень и очень мало.

Уровень футболистов «Лацио» намного выше уровня наших футболистов. Надо это признать. Нам не хватило опытных исполнителей в середине поля, в опорной зоне. По этой причине мы провалили игру в первые минуты матча", – сказал Хацкевич.

В ответ на просьбу оценить еврокубковую кампанию "Динамо" Хацкевич ответил:

"Конечно, хотелось бы пройти дальше. Но, к сожалению, не получилось. Ребят только что я поблагодарил за совместную работу в этой Лиге Европы. Могу и тут, публично, повторно сказать им огромное спасибо".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" уступило "Лацио" - 0:2 - и вылетело из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.