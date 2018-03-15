Динамо - Лацио: что нужно знать перед игрой (видео)

Сегодня состоится домашний матч на Олимпийском между Динамо - Лацио.

Неделю назад «Динамо» на выезде сыграло с «Лацио» со счетом 2:2. Сегодня киевляне после результативной ничьей в Риме примут «Лацио» в столице Украины и сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

УНИАН собрал интересные факты о противостоянии двух клубов.

«Динамо» еще ни разу не выигрывало у «Лацио». Киевляне 23 раза встречались с итальянскими клубами и лишь получили 2 победы. На своем поле «Динамо» выиграло у итальянских команд всего 1 матч из 11-ти.

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Популярный специализированный портал Тransfermarkt оценивает стоимость всех футболистов «Лацио» в более чем 266 миллионов евро. Для сравнения нынешний состав «Динамо» «тянет» на 60 миллионов. Самый дорогой игрок киевского клуба - Денис Гармаш (5 миллионов евро), а вот его коллега по амплуа центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич оценивается почти как все «Динамо» - в 55 миллионов евро.

Матч с «Лацио» станет для киевского клуба 50-м в основной сетке Лиги Европы. Для «Лацио» - 54-м в основных раундах турнира.

Тренируют оба клуба их бывшие игроки. Нынешний наставник «Динамо» - Александр Хацкевич. Главный тренер «Лацио» - Симоне Индзаги.

По состоянию на вечер 14 марта, на матч «Динамо» - «Лацио» было продано больше 40 тысяч билетов.