Хацкевич после игры с "Вересом": Хачериди нужно соответствовать нашим требованиям

Наставник "Динамо" прокомментировал трудную победу киевлян в чемпионате.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о победе над ровенским «Вересом» (1:0) в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги.

"В принципе, контролировали ход игры, создали моменты, реализовали шансы, добились положительного результата. Было тяжело быстро восстановиться после игры в Риме, но есть результат. Это самое главное", - отметил Хацкевич, которого цитирует официальный сайт "Динамо".

Главный тренер киевлян прокомментировал изменения в стартовом составе команды.

"Цыганкову мы дали отдохнуть. Морозюк и Бойко – с ними все нормально, никаких проблем в плане подготовки у них нет. Меня беспокоит середина поля в связи с тем, что Гармаш пропускает предстоящую игру. Нам нужна плотность и компактность, а из опорной зоны «Лацио» создает много моментов. В ходе подготовки мы определим, кто лучше выглядит, кто лучше будет соответствовать нашим требованиям, тот и сыграет.

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Кто будет действовать в центре поля, выпустим одного или двух форвардов – все это определится перед матчем. Выбор небольшой, но мы высоко подняли планку, есть шанс пройти дальше, и мы должны им воспользоваться", - отметил главный тренер "Динамо".

Отсутствие в заявке против "Вереса" Хачериди и Гармаша наставник "бело-синих" прокомментиовал так:

"Гармаш – не помощник нам с «Лацио», его нецелесообразно было использовать. По Хачериди – нужно соответствовать требованиям, которые к нему выставляются, как к футболисту. Мбокани старается, но отсутствие игровой практики сказывается".

Напомним, ответный матч с "Лацио" в 1/8 финала Лиги Европы киевляне проведут в четверг, 15 марта.