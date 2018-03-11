"Мариуполь" и "Заря" не забили голов в очном поединке 23-го тура УПЛ

18:59, 11 марта 2018
Футбол
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&quot;Мариуполь&quot; - Заря&quot; / football.ua

Ни одна из команд не наиграла на забитый мяч. Лишь в первом тайме чуть ближе к успеху была "Заря". Однако Громов головой пробил немного мимо, а на 45-й минуте Худжамов сумел парировать 11-метровый, который получила "Заря" - с "точки" не забил Юри.

Таким образом, "Заря" набрала 34 очка, а "Мариуполь" - 33 балла. Напомним, команды ведут борьбу за попадание в еврокубки.

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