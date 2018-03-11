"Олимпик" во Львове разгромил "Карпаты" в матче УПЛ

15:59, 11 марта 2018
Футбол
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&quot;Олимпик&quot; разгромил &quot;Карпаты&quot; / olimpic.com.ua

Самый важный с точки зрения результата эпизод первого тайма случился буквально перед перерывом. Кисиль ворвался в штрафную площадь хозяев и был сбит соперником. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Станислав Беленький.

На 63-й минуте нападающий "Карпат" Леонид Акулинин получил вторую желтую карточку за фол в центре поля и был удален с поля. "Олимпик" воспользовался численным преимуществом и забил второй гол - на 84-й минуте Щедрый выкатил мяч на пустые ворота Геннадию Пасичу, и тот не промахнулся.

Уже в компенсированное время гости добили деморализованного оппонента - гол забил Шедрый. 

Победа - 3:0 - позволила "Олимпику" набрать 31 очко. Донетчане комфортно чувствуют себя на 7-м месте, а "Карпаты" (11-е место) ожидает трудная борьба за выживание в дивизионе сильнейших. 

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Теги: #УПЛ-2017/18