"Олимпик" во Львове разгромил "Карпаты" в матче УПЛ

Львовская команда заканчивала матч вдесятером.

Во Львове завершился поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали донецкий "Олимпик". Гости одержали победу со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Самый важный с точки зрения результата эпизод первого тайма случился буквально перед перерывом. Кисиль ворвался в штрафную площадь хозяев и был сбит соперником. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Станислав Беленький.

На 63-й минуте нападающий "Карпат" Леонид Акулинин получил вторую желтую карточку за фол в центре поля и был удален с поля. "Олимпик" воспользовался численным преимуществом и забил второй гол - на 84-й минуте Щедрый выкатил мяч на пустые ворота Геннадию Пасичу, и тот не промахнулся.

Уже в компенсированное время гости добили деморализованного оппонента - гол забил Шедрый.

Победа - 3:0 - позволила "Олимпику" набрать 31 очко. Донетчане комфортно чувствуют себя на 7-м месте, а "Карпаты" (11-е место) ожидает трудная борьба за выживание в дивизионе сильнейших.