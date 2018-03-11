Онлайн-видеотрансляция "Карпаты" - "Олимпик", Премьер-лига, 23-й тур

Во Львове проходит один из первых матчей второго этапа соревнований.

Сегодня во Львове проходит матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают донецкий "Олимпик". Это поединок команд второй шестерки.

Напомним, что на втором этапе чемпионата 12 коллективов поделены на две группы.

"Олимпик", "Александрия", "Зирка", "Черноморец", "Карпаты" и "Сталь" начинают соревнования во второй группе. У "Олимпика" 28 очков, "Карпаты" имеют 19 пунктов.

Матч во Львове на стадионе "Украина" начнется в 14:00.

ТВ-трансляция - на телеканале "УНИАН".