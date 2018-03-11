Онлайн-видеотрансляция "Карпаты" - "Олимпик", Премьер-лига, 23-й тур

13:55, 11 марта 2018
Футбол
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footboom.com

Напомним, что на втором этапе чемпионата 12 коллективов поделены на две группы.

"Олимпик", "Александрия", "Зирка", "Черноморец", "Карпаты" и "Сталь" начинают соревнования во второй группе. У "Олимпика" 28 очков, "Карпаты" имеют 19 пунктов. 

Матч во Львове на стадионе "Украина" начнется в 14:00.

ТВ-трансляция - на телеканале "УНИАН".

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Теги: #УПЛ-2017/18