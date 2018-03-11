Онлайн-видеотрансляция "Карпаты" - "Олимпик", Премьер-лига, 23-й тур
13:55, 11 марта 2018Футбол
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Во Львове проходит один из первых матчей второго этапа соревнований.
footboom.com
Сегодня во Львове проходит матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают донецкий "Олимпик". Это поединок команд второй шестерки.
Напомним, что на втором этапе чемпионата 12 коллективов поделены на две группы.
"Олимпик", "Александрия", "Зирка", "Черноморец", "Карпаты" и "Сталь" начинают соревнования во второй группе. У "Олимпика" 28 очков, "Карпаты" имеют 19 пунктов.
Матч во Львове на стадионе "Украина" начнется в 14:00.
ТВ-трансляция - на телеканале "УНИАН".
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