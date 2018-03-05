Футбольные сборные Украины и Италии встретятся в товарищеском матче 10 октября

ФФУ подтвердила информацию об игре и назвала ее дату.

Федерации футбола Украины и Италии достигли принципиальной договоренности о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран.

Детали контракта по организации спарринге еще прорабатываются, но уже сейчас можно сказать, что поединок состоится в среду, 10 октября 2018 года на территории Италии, сообщает официальный сайт ФФУ.

Конкретное место встречи и другие подробности станут известны позже.

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Сборная Италии будет выступать в группе А3 Лиги наций вместе с командами Португалии и Польши и за четыре дня после товарищеской встречи с Украиной сыграет с поляками на выезде.

Украина сейчас занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Италия — 14-е.

Сборные провели между собой семь матчей: шесть побед с общим счетом 14:2 — в активе итальянцев, а одна ничья (0:0) была зафиксирована 2 июня 2006 года в Лозанне в спарринге перед финальным турниром чемпионата мира.