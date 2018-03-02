Итальянский тренер "Зенита" Манчини прогулялся в Санкт-Петербурге по льду в шортах (видео)

Роберто Манчини продемонстрировал "русскую" закалку.

Итальянский тренер «Зенита» Роберто Манчини настолько акклиматизировался в России, что продемонстрировал закалку - вышел на лед Финского залива в шортах при 10-градусном морозе.

Пост главного тренера питерского клуба итальянец занял восемь месяцев назад.

Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на #ЗенитАмкар 😄https://t.co/PoYUPrLOeqpic.twitter.com/Z0AeCOzVDS — ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 2, 2018

Как сообщал УНИАН, из-за снегопада в чемпионате Украины перенесли матч «Зирка» — «Александрия», который должен был состояться завтра. Поединок состоится 6 марта, во вторник.