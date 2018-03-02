Итальянский тренер "Зенита" Манчини прогулялся в Санкт-Петербурге по льду в шортах (видео)

17:45, 02 марта 2018
Футбол
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Роберто Манчини / SNS

Пост главного тренера питерского клуба итальянец занял восемь месяцев назад.

Как сообщал УНИАН, из-за снегопада в чемпионате Украины перенесли матч «Зирка» — «Александрия», который должен был состояться завтра. Поединок состоится 6 марта, во вторник.

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Теги: #Роберто Манчини в шортах Зенит