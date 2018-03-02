Итальянский тренер "Зенита" Манчини прогулялся в Санкт-Петербурге по льду в шортах (видео)
17:45, 02 марта 2018Футбол
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Роберто Манчини продемонстрировал "русскую" закалку.
Роберто Манчини / SNS
Итальянский тренер «Зенита» Роберто Манчини настолько акклиматизировался в России, что продемонстрировал закалку - вышел на лед Финского залива в шортах при 10-градусном морозе.
Пост главного тренера питерского клуба итальянец занял восемь месяцев назад.
Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на #ЗенитАмкар 😄https://t.co/PoYUPrLOeqpic.twitter.com/Z0AeCOzVDS— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 2, 2018
Как сообщал УНИАН, из-за снегопада в чемпионате Украины перенесли матч «Зирка» — «Александрия», который должен был состояться завтра. Поединок состоится 6 марта, во вторник.
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