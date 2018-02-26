Суркис: у меня все бурлит внутри от несправедливости и вранья Павелко

Президент "Динамо" комментирует решение Спортивного арбитражного суда Лозанны.

Президент "Динамо" Игорь Суркис в обстоятельном комментарии программе "Профутбол" рассказал, что по-прежнему не даст добро на поездку его команды в Мариуполь без необходимых гарантий безопасности.

Напомним, недавно Спортивный арбитражный суд в Лозанне присудил "Динамо" техническое поражение 0:3 за неявку команды на матч в Мариуполь в конце августа.

"Поздравляю "Мариуполь" с тремя очками. Если же вновь станет вопрос, что нам нужно ехать в Мариуполь, буду снова требовать гарантии безопасности", - сообщил Игорь Суркис.

"Если мне пишут, что там проводить матч небезопасно, то какие еще должны быть основания не посылать в Мариуполь команду? Все туда едут – это основания ехать? Я не хочу расколоть чемпионат. Будет время, когда мы спокойной поедем в Донецк и Мариуполь. В свое время у "Мариуполя" не было возможности приехать в Киев, но я оплатил самолет, гостиницу и отправил команду обратно. Все должно выясняться на футбольном поле.

В этот раз предлагал два матча сыграть на нейтральном поле, а если "Мариуполь" попадает в первую шестерку, то все четыре матча сыграть на нейтральном поле, которое выберет соперник. Но "Мариуполь" в этой истории играл младшего брата. Павелко мне неоднократно говорил, что мне нужно решать вопрос с Ахметовым. Почему? Задайте этот вопрос Павелко и Ахметову. Федерация никаким образом на это не повлияла. Коньков и Попов - это мальчики по сравнению с теми, которые сейчас управляют украинским футболом. Они хотя бы регламент не нарушали", - сказал Суркис.

"Говорят, что мы опозорили страну в преддверии финала Лиги чемпионов. Какое отношение Павелко имеет к финалу Лиги чемпионов? Все документы подавал Коньков со своей командой, и это та федерация футбола получила право на финал Лиги чемпионов. А когда что-то получит Павелко, та пускай говорит. Хочется, что бы они похвастались какими-то успехами, а не разборками между клубами. Политики в футболе быть не должно. Если ты политик, то занимайся политикой. У меня все бурлит внутри от вранья Павелко и несправедливости, от его патриотичности, за которой ничего не стоит", - отметил Игорь Суркис.

На вопрос о том, какими он видит дальнейшие события вокруг матча в Мариуполе, Суркис ответил:

"Павелко сегодня при власти, так пускай дадут гарантии, что "Динамо" сопроводят. Тогда мы сыграем в Мариуполе и вернемся обратно. Я не оспариваю то, что вынесла Лозанна, но в словах Павелко одна ложь и политические лозунги", - закончил Суркис.