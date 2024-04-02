Пользователи соцсетей отмечали, что дизайн номера "44" похож на символ подразделения СС.

Компания Adidas изменит дизайн цифры "4" на форме футбольной сборной Германии к Евро-2024 из-за сходства ее с символом нацизма. Отмечается, что из-за дизайна шрифта на футболках номер 44 напоминает двойную руну "зиг", которая служила символикой нацистских подразделений СС.

Как пишет CNN, Федерация футбола Германии заявила, что ранее направила номера от 1 до 26 в УЕФА для проверки, и что "ни одна из вовлеченных сторон не увидела никакой близости к нацистской символике в процессе создания дизайна майки". дизайн". Ассоциация заявила, что воспринимает этот вопрос "очень серьезно" и разрабатывает "альтернативный дизайн" для цифры.

Хотя номер 44 пока не используется мужскими или женскими командами Германии, официальный поставщик униформы Adidas позволил клиентам персонализировать формы с помощью номеров от 00 до 99 и названия длиной до 10 букв. Полученные изображения, созданные онлайн-магазином Adidas, затем широко распространялись в сети.

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Представитель Adidas Оливер Брюгген ранее заявил немецким СМИ, что компания "заблокирует номер 44 как можно скорее".

"В Adidas работают люди из примерно 100 стран. Наша компания поддерживает разнообразие и инклюзивность, и мы активно ведем кампанию против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах", - заявил он.

Как отмечает CNN, по состоянию на вторник возможность персонализировать майку немецкой команды была удалена с веб-сайтов Adidas, хотя она остается актуальной для формы других наций.

Ранее Министерство иностранных дел Германии призвало футбольных болельщиков Англии и Шотландии помнить об ограничении потребления пива в стране во время Евро-2024, ведь оно "может быть крепче, чем в Великобритании".

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