Трофей победителю Евро-2016 будет вручать знаменитый экс-футболист "Барселоны"

Команда-победитель Евро-2016 получит главный трофей чемпионата Европы из рук экс-капитана сборной Испании Хави, сообщает ESPN.

Читайте такжеАнглийский рефери Клаттенбург назначен на финал Евро-2016Хави в качестве капитана сборной Испании выиграл последние два чемпионата Европы и завершил международную карьеру в 2014 году. На Евро-2016 сборная Испании вылетела на стадии 1/8 финала, уступив команде Италии.

Напомним, в сегодняшнем финале Евро-2016 сыграют сборные Франции и Португалии. Матч состоится на парижском стадионе "Стад де Франс", начало игры - 22:00.

Франция постарается добыть своей третий титул чемпионов Европы в истории после 1984-го и 2000-го годов. Португалия никогда не выигрывала этот трофей.