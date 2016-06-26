Евро-2016. Франция добыла волевую победу над Ирландией

Сборная Франции добыла волевую победу над Ирландией в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Счет игры - 2:1.

На второй минуте игры арбитр назначил пенальти в ворота французов после того, как Поль Погба в своей штрафной площади сбил Шейна Лонга. Одиннадцатиметровый реализовал Робби Брэди.

После этого Ирландия надежно защищала свои ворота, и в первом тайме Франции не удалось создать ни одного стопроцентного голевого момента.

Ситуация изменилась лишь после перерыва. На 58-й минуте Димитри Пайе передачей отправил в прорыв по правому флангу Бакари Санья, а тот сделал точную подачу в центр штрафной на голову Антуана Гризманна, который сравнял счет в игре.

Спустя три минуты Гризманн, воспользовавшись скидкой от Оливье Жиру, без сопротивления точно пробил в угол ворот Даррена Рандольфа - 2:1.

Шансы Ирландии спасти матч сократились до минимума на 66-й минуте, когда Шейн Даффи получил красную карточку за фол последней надежды на Гризманне.

В оставшееся время французы доминировали на футбольном поле и несколько раз могли забить третий мяч, но упускали свои возможности. Ирландия в это время голевых моментов практически не имела.

Таким образом, сборная Франции вышла в четвертьфинал Евро-2016, где сыграет с победителем пары Англия - Исландия.

Франция - Ирландия - 2:1 (0:1)

Голы: Гризманн (58, 61) — Брэди (2, с пенальти);

Ф: Льорис, Санья, Рами, Косельни, Эвра, Погба, Канте (Коман, 46, Сиссоко, 90+3), Матюиди, Гризманн, Жиру (Жиньяк, 73), Пайе;

И: Рандольф, Коулмэн, Кео, Даффи, Уорд, Брэди, Маккарти (Хулахан, 71), Хендрик, Макклин (О'Ши, 68), Лонг, Мерфи (Уолтерс, 65);

Предупреждения: Канте, Рами — Коулмэн, Хендрик, Лонг;

Удаление: Даффи (66).