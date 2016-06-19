Евро-2016: Швейцария и Франция сыграли вничью и вышли в плей-офф
23:48, 19 июня 2016Евро 2016
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Сборная Франции заняла первое место в группе А, Швейцария - второе.
Reuters
Сборные Франции и Швейцарии не смогли выявить победителя в матче третьего тура групповой стадии Евро-2016. Поединок завершился со счетом 0:0.
Ничья означает, что обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата Европы, причем Швейцария сыграет в плей-офф турнира первый раз в своей истории.
Швейцария - Франция - 0:0 (0:0)
Ш: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Джака, Берами, Шакири (Фернандес, 79), Дземаили, Мехмеди (Ланг, 86), Эмболо (Сеферович, 74);
Ф: Льорис, Санья, Косельни, Рами, Эвра, Погба, Кабайе, Сиссоко, Гризманн (Матюиди, 77), Жиньяк, Коман (Пайе, 63);
Предупреждения: Рами, Косельни.
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