Евро-2016: Швейцария и Франция сыграли вничью и вышли в плей-офф

Сборные Франции и Швейцарии не смогли выявить победителя в матче третьего тура групповой стадии Евро-2016. Поединок завершился со счетом 0:0.

Ничья означает, что обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата Европы, причем Швейцария сыграет в плей-офф турнира первый раз в своей истории.

Швейцария - Франция - 0:0 (0:0)

Ш: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Джака, Берами, Шакири (Фернандес, 79), Дземаили, Мехмеди (Ланг, 86), Эмболо (Сеферович, 74);

Ф: Льорис, Санья, Косельни, Рами, Эвра, Погба, Кабайе, Сиссоко, Гризманн (Матюиди, 77), Жиньяк, Коман (Пайе, 63);

Предупреждения: Рами, Косельни.