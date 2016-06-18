Роналду признан худшим исполнителем штрафных в истории Евро и ЧМ

13:37, 18 июня 2016
Евро 2016
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Португалец ни разу не поразил ворота соперника со стандарта на крупнейших турнирах.

Reuters

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду имеет наихудший показатель реализации штрафных ударов за всю историю чемпионатов мира и Европы, сообщает  статистический портал Opta.

На счету Роналду 34 удара со штарфного, из которых ни один не реализован.

В частности, на нынешнем Евро 2016 он дважды исполнял штрафные в матче первого тура группового этапа с командой Исландии и ни разу не забил. 

Кроме Роналду более 20 штрафных выполняли еще четыре футболиста. У Георге Хаджи (Румыния) статистика 27/0, Мишеля Платини (Франция) - 25/2, Рональда Кумана (Нидерланды) - 22/0, Зинедина Зидана (Франция) - 21/2.

Роналду сможет улучшить свою статистику в субботу вечером, 18 июня, в матче Потугалия - Австрия, который начнется в 22.00 и станет заключительной игрой 2-го тура группового этапа Евро-2016.

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