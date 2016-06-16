Сборная Украины проиграла второй матч на Евро (фоторепортаж)

В Лионе завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы среди команд Группы С. в котором сборная Украины встречалась с командой Северной Ирандии и проиграла со счетом 0:2.

Судьба игры была решена в начале второго тайма.

Украинцы были номинальными фаворитами этой игры, но уже к серердине первого тайма преимуществом овладели соперники. Севроирландцы еще до перерыва имели ряд моментов, чтобы выйти вперед в этой игре, но не сумели воплотить свое преимущество в гол.

А в самом начале второго тайма, на 49-й минуте, после навеса со штрафного, Гарет Маколи великолепным ударом головой поразил дальний верхний угол ворот.

После этого наша команда немного выровняла игру и имела ряд возможностей сравнять счет. В частности, два раза из выгодных позиций бил Виктор Коваленко, но мяч так и не попал в ворота.

А уже в добавленное арбитром время, на 96-й минуте, вышедший на замену Макгинн забил второй гол.

Таким образом, сборная Украины проиграла второй матч подряд на Евро-2016 и максимально усложнила себе задачу по выхду в плей-офф, 1/8 финала турнира.

Украина - Северная Ирландия - 0:2 (0:0)

Гол: Маколи, 49, Макгинн, 90

У: Пятов, Хачериди, Федецкий, Ракицкий, Шевчук В., Степаненко, Коваленко Вик. (Заниченко, 83), Сидорчук (Гармаш, 75') , Ярмоленко, Коноплянка, Селезнев (Зозуля 71').

СИ: Макговерн, Макаули, Эванс Дж., Хьюз, Кэткарт, Дэвис С., Эванс К. (Макнейр, 90'), Даллас, Норвуд, Вашингтон (Магеннис, 83'), Уорд (Макгинн, 69').

Предупреждения: Уорд 63', Даллас 87' - Селезнев 40', Сидорчук 67'