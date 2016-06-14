ФИФА может перенести ЧМ-2018 из России в другую страну - Лубкивский

Директор одного Евро-2012 Маркиян Лубкивский прокомментировал скандал с российскими фанами на Евро-2016 во Франции в контексте предстоящего ЧМ-2018, который должен состояться в РФ в своем Facebook.

"Введенные в отношении федерации футбола РФ санкции будут иметь серьезные последствия и в контексте проведения Россией Чемпионата мира в 2018 году. Вопросы безопасности и правопорядка во время ЧМ по футболу 2018, в частности поведения российских ультрас, терпимости к болельщикам из других стран, уже является предметом обсуждения между руководством УЕФА и ФИФА, в частности ответственными за безопасность специалистов. Россия стоит на пороге серьезных проблем, если не продемонстрирует приверженность базовым принципам проведения спортивных соревнований. Если не произойдет серьезных сдвигов, ФИФА может начать рассмотрение вопроса о переносе ЧМ по футболу в другую страну", - считает Лубкивский.

Как сообщал УНИАН , российские фанаты устроили погромы в Марселе до и после футбольного матча между сборными России и Англии . Во время игры на стадионе также происходили крупные драки между болельщиками из двух стран. Один из фанатов сборной Англии находится в критическом состоянии.