Украина попала в тройку худших футбольных наций на Евро-2016

Украина заняла 22-е место среди стран-участниц Евро-2016 по проценту населения людей, которые ходят на футбол. Рейтинг составил британский таблоид Daily Mail.

По данным СМИ, в Украине проживает 42 850 000 людей, из которых футбольные матчи регулярно посещают 121 384 человека. Это означает, что на футбол в Украине ходит 0,3% населения.

С таким показателем Украина опередила лишь Турцию и Россию, где футбол посещает, соответственно, 0,3% и 0,2% населения.

Самой "футбольной" страной называется Исландия, где на матчи ходят 24 684 человека, которые составляют 7,5% населения страны. Также в пятерку попали Англия (3,2%), Швеция (2,3%), Бельгия (2,2%) и Португалия (2,2%).

Отметим, что согласно данным украинской Премьер-лиги, наилучшую домашнюю посещаемость в прошлом сезоне чемпионата Украины имело киевское "Динамо" со средней поддержкой в 13 тысяч зрителей на НСК "Олимпийский".