Президент подчеркнул, что будет очень символичным, когда три страны Европейского Союза смогут вместе провести чемпионат.

Президент Владимир Зеленский оценивает как достаточно высокий шанс на удовлетворение совместной заявки от Испании, Португалии и Украины на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении в конце 224-го дня войны.

"Вместе с нашими друзьями – Испанией и Португалией – подаем заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года. Это наша общая заявка. Шанс на ее удовлетворение достаточно высок", - отметил президент.

Видео дня

В то же время он подчеркнул, что дело не только в том, что эти страны соответствуют критериям, которые необходимо соблюдать, чтобы получить право на проведение чемпионата.

"Дело еще и в том, что будет очень символично, когда три страны Европейского Союза: Испания, Португалия и Украина, – смогут вместе провести чемпионат мира", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение Чемпионата мира-2030. Обе ассоциации сообщили о своем стремлении УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку. Условия участия Украины в заявке будут обсуждены и определены впоследствии.

В 2030 году будет отмечаться столетие со времени проведения первого чемпионата мира по футболу.

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