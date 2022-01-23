28-летний украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий одержал очередную победу на профессиональном ринге и защитил свой пояс.
В немецком Карлсруэ Захожий нокаутировал чеха Павла Соура (14-7, 7 КО).
Поединок завершился победой Захожего во втором раунде. Украинец выиграл техническим нокаутом - рефери остановил бой после того, как Соур упал на спину.
Благодаря этой победе Захожий защитил пояс WBC Francophone.
Heavyweight Sascha Zakhozhyi (16-0, 12 KO’s) scores a knockdown in the 2nd & two more in the 3rd forcing a TKO-3 stoppage victory over Pavel Sour (14-7) in Karlsruhe, Germany pic.twitter.com/7TI6BzB0F7— Tim Boxeo (@TimBoxeo) January 22, 2022
Александр Захожий: карьера и достижения
- Захожий начинал свою карьеру в спорте в боевых искусствах и рукопашном бою. Он является многократным чемпионом мира и Европы по боевым искусствам.
- С 2016 года украинец решил сосредоточиться на боксе, и в 2017-м подписал свой первый профессиональный контракт с немецкой компанией Facher Sport Management. Он живет и тренируется в Карлсруэ.
- На профи-ринге Захожий дебютировал в июне 2017 года. С тех пор он провел 16 боев, во всех одержал победы и 12 раз нокаутировал оппонентов.