Александр Усик проведет против Тайсона Фьюри 17 февраля в Саудовской Аравии.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал будущий бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер сообщил, что он не обращает внимания на скандальные высказывания "Цыганского короля" в свой адрес. Также Александр заявил, что обладает неким преимуществом, о котором Тайсону еще ничего неизвестно.

"Мне очень нравится пояс The Ring. Он много значит, потому что получить его и такой рейтинг очень непросто. Я бьюсь за наследие, а не за деньги. В супертяжелом весе не было подобных боев с 1999 года. Я знаю историю. Завоевание этого пояса может стать самым главным достижением за всю карьеру.

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Я действительно сейчас не обращаю внимания на Тайсона. Я не смотрю на то, что он делает. Большинство его оппонентов повелись на него. Я нет. Я фокусируюсь на себе и на том, что буду делать в ринге. Я и мой тренер смотрели его бои, мы готовимся ко всему. Меня не волнует, что он собирается делать. Мне все равно. Он может меня недооценивать или переоценивать. У меня на него свои планы. У меня есть преимущество, о котором он не знает", - приводит слова Усика The Ring.

Напомним, бой Усик - Фьюри состится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Победитель этого поединка станет первым абсолютным чемпионом королевского дивизиона в эпоху четырех основных поясов. Также победитель получит от организаторов специальный пояс абсолютного чемпиона мира, который будет украшен золотом и серебром, а буквами будет нанесена надпись World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе".

Ранее УНИАН сообщал, что организаторы поединка Усик - Фьюри обнародовали эпичный промо-ролик к историческому мегафайту.

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