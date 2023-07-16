Деонтей Уайлдер несколько раз заявлял, что Александр Усик боится боя с ним.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF і IBO в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на оскорбительные высказывания Деонтея Уайлдера.

Ранее американский экс-чемпион мира заявил, что украинец боится боя с ним.

"Это я, я - самый большой ужас для всех соперников. Я "Бугимен", который пугает своих соперников? Мне совсем не нужно их запугивать, они сами это делают.

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Все люди боятся, все абсолютно. Страха нет только в том случае, если вы безумны. Оба парня боятся, что выходят на ринг, и это нормально", - приводит слова Усика BoxingSocial.

Отметим, что Александр Усик ранее рассматривал вариант провести бой против Деонтея Уайлдера. Именитый американец даже был запасным вариантом для боя в Польше, который состоится 26 августа, в случае если Даниэль Дюбуа не сможет выйти на этот поединок из-за травмы.

Напомним, Усик на профи-ринге одержал 20 побед в 20 поединках. В своем последнем бою украинец победил в реванше Энтони Джошуа и защитил титулы WBA, WBO, IBF і IBO в супертяжелом весе.

В послужном списке Деонтея Уайлдера 46 боев, в которых он одержал 43 победы (42 нокаутом). Два боя американец проиграл против Тайсона Фьюри. Еще один их поединок завершился вничью.

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