Деонтей Уайлдер желает боя против Александра Усика.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался об обладателе титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александре Усике.

Именитый американский боксер признался, что давно хочет боя с украинцем, но Усик отказывается из-за страха проиграть.

"Состоится бой Дюбуа с Усиком? Трудно сказать. Я не думаю, что Усик кого-то боится, если только ему не нужно сражаться со мной. Считаю, что для него хороши все бои, кроме поединка со мной, потому что этот парень боится меня. Он много раз избегал меня, и я это знаю, не надо делать вид, что я не знаю.

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Мне известно все дерьмо. Я в этом бизнесе знаю все. Ему не раз предлагали много денег за бой со мной, но он отказался. Они сказали, что не хотят проблем с "Бомбардировщиком". И я их понимаю.

Когда я только начинал свой путь, никто не желал от меня проблем. Большинство моих соперников, если вообще не все, пытались жульничать. Я не вру. Но я мужчина, поэтому я принимаю все и продолжаю идти вперед", - заявил Уайлдер в комментарии YouTube-каналу "78SPORTSTV".

Отметим, что Деонтей Уайлдер на профессиональном ринге провел 46 боев, в которых одержал 43 победы (42 нокаутом). Два боя американец проиграл против Тайсона Фьюри. Еще один их поединок завершился вничью.

В своем последнем бою Уайлдер в первом раунде нокаутировал Роберта Хелениуса. Побединок состоялся в октябре 2022 года.

В активе Александра Усика 20 побед в 20 боях на профи-ринге. Последний бой украинец провел в августе прошлого года. Александр в реванше раздельным решением судей победил Энтони Джошуа и защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF.

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