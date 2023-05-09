Тогда украинец потеряет все свои пояса.

Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко поделился, как он переживал поражение от Теофимо Лопеса в 2020-м году.

"Что произошло в моей жизни? Я потерял три пояса, я проиграл бой с Лопесом. Но я выиграл немного больше, чем эти три пояса. Для меня это было очень хорошо. Теперь я это понимаю. Сейчас я начал новую жизнь как другой человек", - сказал боец в эфире ESPN, передает YouTube-канал Top Rank.

Ломаченко отметил, что проигрыш в бою дал возможность ему раскрыть себя и начать меняться.

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"До этого я был человеком, который хотел покорить мир. Внутри меня мое эго было очень большим. Многие этого не замечали, но после этого поражения я увидел себя. С этого момента я начал меняться. Всему свое время. Возможно, это было не мое время", - добавил Василий.

Напомним, что бой между Ломаченко и Лопесом состоялся в октябре 2020-го года. Тогда боец с украинским паспортом потерпел поражение по решению судей и потерял все свои титулы.

Это был второй проигрыш Василия в профессиональном боксе. Впервые он уступил еще в 2014-м году мексиканцу Орландо Салидо. Тогда для Ломаченко это был лишь второй бой в его профи-карьере.

Кроме этого Ломаченко одержал 17 побед, последнюю из которых в октябре 2022-го года. Тогда боец с украинским паспортом победил одержавшего победу над американцем Джейменом Ортисом.

Следующий поединок 34-летний Василий проведет 20 мая против другого представителя США Дэвида Хейни. Он на 10 лет моложе гражданина Украины, однако уже разрешил довольно острое заявление в сторону Ломаченко.

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