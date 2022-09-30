Шакур Стивенсон нацелен на бой с украинским боксером.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон сообщил о желании в ближайшее время провести поединок против титулованного украинского боксера Василия Ломаченко.

Американский боксер заявил, что готов встретиться с Ломаченко уже в следующем поединке.

"Я думаю, что наш поединок с Ломаченко может стать большим событием. Я готов с ним встретиться уже в следующем бою, но будет неплохо, если это даже произойдет через один. Видео дня

Моя команда знает, что я готов. Они не собираются отговаривать меня или что-то в этом роде. Я готов к работе", - приводит слова Стивенсона Boxing 247.

Добавим, что Василий Ломаченко свой следующий поединок проведет 29-го октября против непобежденного американца Джемейна Ортиса. Это будет первый бой украинца с декабря прошлого года.

В активе Ломаченко 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл. В своем последнем бою украинец 11 декабря 2021 года единогласным решением судей победил Ричарда Комми.

Шакур Стивенсон является серебряным призером Олимпийских игр 2016. На счету американца 18 побед в 18 боях на профи-ринге, 9 их которых он выиграл нокаутом.

Свой последний бой американец провел против бразильца Робсона Консейсао, которого победил единогласным решением судей. Стивенсон все равно потерял чемпионские титулы по версиям WBO и WBC во втором полулегком дивизионе, поскольку не смог вложится в лимит свой весовой категории на взвешивании. В результате он заявил, что теперь будет выступать в легком весе.

Напомним, Ломаченко претендует на бой за звание абсолютного чемпиона мира с победителем реванша между Хэйни и Камбососом, который состоится 15 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: