Александр Усик заявил, что поединок прошел так, как он и предполагал, и посвятил победу своей семье и Богу.

Александр Усик в ринге прокомментировал победу над Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

"Это значит очень много для меня. Бой прошел именно так, как я и предполагал. Было несколько моментов, когда Энтони зажимал меня, но это незначительные вещи. Не было задачи закончить бой в 12-м раунде. Сначала я хотел это сделать, попал, кинулся, но мой тренерский штаб привел меня в чувства", - сказал Усик.

"Единственное, что я хотел сделать - это прославить своего Господа Иисуса Христа. Эта победа от него", - добавил боксер.

Усик также посвятил победу своим детям Елизавете, Кириллу и Михаилу, а также супруге, с которой у него годовщина:

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"Сегодня я дважды счастлив. Сегодня у нас с женой годовщина - 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение".

Усик заявил, что пока не думает о реванше:

"На данный момент я хочу домой, потому что я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьей, со своими детьми. Я хочу наблюдать, как они балуются, кричат, пачкают одежду. Сейчас я не думаю о реванше".

При этом украинец подчеркнул, что может боксировать и лучше:

"Вы увидели не самого лучшего меня, могу быть лучше".

Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.

Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.

Автор: Антон Дударь