Александр Усик в ринге прокомментировал победу над Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.
"Это значит очень много для меня. Бой прошел именно так, как я и предполагал. Было несколько моментов, когда Энтони зажимал меня, но это незначительные вещи. Не было задачи закончить бой в 12-м раунде. Сначала я хотел это сделать, попал, кинулся, но мой тренерский штаб привел меня в чувства", - сказал Усик.
"Единственное, что я хотел сделать - это прославить своего Господа Иисуса Христа. Эта победа от него", - добавил боксер.
Усик также посвятил победу своим детям Елизавете, Кириллу и Михаилу, а также супруге, с которой у него годовщина:
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"Сегодня я дважды счастлив. Сегодня у нас с женой годовщина - 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение".
Усик заявил, что пока не думает о реванше:
"На данный момент я хочу домой, потому что я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьей, со своими детьми. Я хочу наблюдать, как они балуются, кричат, пачкают одежду. Сейчас я не думаю о реванше".
При этом украинец подчеркнул, что может боксировать и лучше:
"Вы увидели не самого лучшего меня, могу быть лучше".
Усик - Джошуа: итоги боя
- Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.
- Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
- Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.
- Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.
- Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.
- Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.