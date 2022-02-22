Дерек Чисора готов поставить "любые деньги" на победу Джошуа в реванше с Усиком.

Бывший соперник Александра Усика британский боксер Дерек Чисора уверен, что Энтони Джошуа легко одержит победу в реванше с украинским обладателяем титулов WBA Super, IBF, WBO и IBO.

Чисора заявил, что готов поставить "любые деньги" на победу своего соотечественника.

"Я готов поставить любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол в реванше", - приводит слова Чисоры Fightnews.

Также Дерек сделал свой прогноз и на бой Диллиана Уайта против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

"В бою Уайт - Фьюри я ставлю свои деньги на Диллиана. Я должен выбрать его, это мой друг. Забудьте о "Цыганском короле". Тайсон, если ты это смотришь, то пошел на х*р. Диллиан снесет твою голову, вот и все", - сказал Чисора.

Напомним, что в сентябре прошлого года Усик победил Джошуа и забрал у него пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO. Дерек Чисора также дрался против Александра Усика. В 2020 году украинец одержал победу над британцем единогласным решением судей.

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