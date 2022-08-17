Александр Усик спел "Ой у лузі червона калина" на пресс-конференции с Джошуа.

В среду, 17 августа, в Джидде состоялась финальная пресс-конференция, посвященная реваншу Усик - Джошуа.

Чемпион мира IBF, WBA, WBO, IBO Александр Усик появился в образе казака.

Александр Усик поделился ожиданиями от реванша:

"Хочу поблагодарить тех людей, которые предоставили возможность здесь боксировать. Это очень важно для меня, для моей команды, для моей страны.

Я уже не первый раз здесь нахожусь, я уже третий раз в Саудовской Аравии и мне кажется, я буду возвращаться сюда вновь.

Я понимаю, что второй поединок, мы друг друга знаем, Эй Джей посмотрел наш первый поединок. Но мне кажется, что это не будет второй поединок, это будет продолжение, это будет 13-й раунд 14-й, 15-й... Сколько их там будет, бог знает.

У нас было достаточно времени, чтобы поизучать друг друга и в субботу будет очень хороший поединок.

Мы рождены для того, чтобы соревноваться за жизнь или за пояса, или просто за что-то. Кто этого не делает по жизни, тот не живет. Вся наша жизнь, то есть соревнование за что-то, за кого-то. Вот мы и соревнуемся", - сказал Усик.

Вашему вниманию полное видео финальной прессконференции с участием украинского и британского боксеров.

После того, как боксеры ответили на вопросы журналистов и провели дуэль взглядов, Усик спел народную песню "Ой, у лузі червона калина".

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Кроме того, спортсмены подерутся за титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Трансляция боя Усик-Джошуа 2 в Украине будет бесплатной! Показ будет открытым на Киевстар ТВ, а также на телеканале "2+2". На протяжении всей трансляции вечера бокса будет открыт сбор средств на нужды ВСУ. Александр Усик вместе с партнером имеют целью собрать 1 миллион долларов, за который будет приобретено 100 автомобилей для защитников и защитниц Украины!

Сбор будет проводить благотворительный фонд украинского чемпиона Usyk Foundation, что в течение пяти месяцев войны помогает украинцам, пострадавшим от российской агрессии. При условии, что сумма донатів превысит 1 миллион долларов, остальная сумма будет потрачена на продуктовые наборы, которые будут переданы ВПО и людям, которые нуждаются в помощи.

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