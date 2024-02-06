Турки Аль-Шейх презентовал миру специальный пояс для абсолютного чемпиона в хевивейте.

18 мая этого года состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Глава Главного управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх в своем официальном профиле в Instagram представил миру уникальный пояс, который получит победитель исторического боя Усик - Фьюри.

Стоит отметить, что впервые в истории бокса на ринге встретятся обладатели 4 поясов в королевском дивизионе. До этого в супертяжелом весе было пять абсолютных чемпионов, но все они владели лишь 3 поясами: WBA, WBC и IBF. После появления пояса WBO "абсолютов" в хевивейте не было.

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"Этот пояс будет ждать Фьюри или Усика. Сделан специально для этого боя. Впервые 4 пояса будут в одном поединке за абсолюта. Бой века", - написал Аль-Шейх в своем Instagram.

Напомним, бой Усик - Фьюри должен был состояться 17 февраля этого года. Однако британец получил рассечение во время спарринга в тренировочном лагере. Теперь их бой запланирован на 18 мая 2024 года.

Добавим, что Тайсон Фьюри в своем последнем поединке, который прошел в октябре прошлого года, победил раздельным судейским решением экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Александр Усик, в свою очередь, в августе 2023 года одержал досрочную победу над британцем Даниэлем Дюбуа и защитил титулы WBA, WBO, IBO и IBF.

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