Александр Усик проанонсировал автобиографический документальный фильм, а Пятов Андрей остроумно пошутил по этому поводу.

Александр Усик, который три недели назад потрясающе избил британского боксера Энтони Джошуа, проанонсировал выход автобиографического документального фильма.

Кинолента называется "I'm Feel, I'm very Feel" - и выйдет в 2022 году.

"Скоро на экранах. "I'm Feel, i'm Very Feel", - напечатал в своем Instagram Усик, продемонстрировав кадры из-за кулис съемок фильма.

На этот пост звезды бокса с юмором отреагировал капитан сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов.

"I'm жду, I'm very жду", - напечатал Пятов.

Отметим, что происхождение фразы "I'm Feel, I'm very Feel" имеет историю. Усик впервые сказал эту цитату в 2017 году перед боем с немцем Марко Хуком. На вопрос корреспондента перед поединком "How do you feel? ("Как чувствуешь себя?"), Усик ответил: "I'm feel. I'm very feel!". Такой вариант ответа конечно не является грамматически правильным, но прижился и стал крылатым выражением.

Автор: Артем Будрин