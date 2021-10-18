Александр Усик / фото REUTERS

Александр Усик, который три недели назад потрясающе избил британского боксера Энтони Джошуа, проанонсировал выход автобиографического документального фильма.

Кинолента называется "I'm Feel, I'm very Feel" - и выйдет в 2022 году.

"Скоро на экранах. "I'm Feel, i'm Very Feel", - напечатал в своем Instagram Усик, продемонстрировав кадры из-за кулис съемок фильма.

На этот пост звезды бокса с юмором отреагировал капитан сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов.

"I'm жду, I'm very жду", - напечатал Пятов.

Отметим, что происхождение фразы "I'm Feel, I'm very Feel" имеет историю. Усик впервые сказал эту цитату в 2017 году перед боем с немцем Марко Хуком. На вопрос корреспондента перед поединком "How do you feel? ("Как чувствуешь себя?"), Усик ответил: "I'm feel. I'm very feel!". Такой вариант ответа конечно не является грамматически правильным, но прижился и стал крылатым выражением.

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Автор: Артем Будрин