Александр Усик, который три недели назад потрясающе избил британского боксера Энтони Джошуа, проанонсировал выход автобиографического документального фильма.
Кинолента называется "I'm Feel, I'm very Feel" - и выйдет в 2022 году.
"Скоро на экранах. "I'm Feel, i'm Very Feel", - напечатал в своем Instagram Усик, продемонстрировав кадры из-за кулис съемок фильма.
На этот пост звезды бокса с юмором отреагировал капитан сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов.
"I'm жду, I'm very жду", - напечатал Пятов.
Отметим, что происхождение фразы "I'm Feel, I'm very Feel" имеет историю. Усик впервые сказал эту цитату в 2017 году перед боем с немцем Марко Хуком. На вопрос корреспондента перед поединком "How do you feel? ("Как чувствуешь себя?"), Усик ответил: "I'm feel. I'm very feel!". Такой вариант ответа конечно не является грамматически правильным, но прижился и стал крылатым выражением.
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