Украинский экс-чемпион заявил, что может вернуться в ближайшие пять лет.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко допустил, что может вернуться на ринг.

Об этом Кличко-младший сказал в интервью news.in-24.com.

Он подчеркнул, что может вернуться на ринг ради одного боя - чтобы побить рекорд Джорджа Формана.

"У меня нет цели вернуться, чтобы сломать кому-то челюсть. Может быть, чтобы побить рекорд. Но еще много воды может утечь. Джорджу Форману было 45 лет и десять месяцев, когда он последний раз участвовал в поединке. Я не хочу начинать заново в возрасте 45 лет и одиннадцати месяцев. Должен быть небольшой зазор, так как мне всего 45 лет", - сказал Кличко.

"В ближайшие пять лет возможно все. Но это не спортивный камбэк, в конце концов я все там уже видел. Но не исключаю одноразового спектакля. По крайней мере, каждое утро я лгу себе, что снова буду соревноваться - это меня мотивирует", - добавил экс-чемпион.

Напомним, в 1994 году Формал стал чемпионом мира в 45 лет, 9 месяцев и 26 дней, победив нокаутом Майкла Мурера в поединке за титулы WBA и IBF.

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Владимир Кличко: подробности карьеры

На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.

На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.

За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015) и WBA (2011–2015).

Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе на протяжении 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.

В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

В декабре прошлого года Кличко-младший был включен в Международный зал боксерской славы.

Автор: Антон Дударь